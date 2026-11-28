В Украине запретят медиа освещать последствия разрушений критической инфраструктуры
Другие страны
- 28 ноября, 2026
- 20:38
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), направленного на защиту критической инфраструктуры в отопительный сезон 2026/27 года.
Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", документ предусматривает запрет на публикацию в медиа информации о последствиях повреждений таких объектов, сроках их восстановления, а также ходе строительства защитных сооружений.
Отмечается, что ограничения касаются объектов энергетики и систем жизнеобеспечения населения.
Указ № 1151/2026 от 28 ноября опубликован на сайте президента Украины.
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