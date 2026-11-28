В канале Тахтакёрпю-Джейранбатан на территории Сиязанского района утонул один человек.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, к поискам ранее пропавших в водоканале двух детей были привлечены силы Государственной службы надзора за маломерными судами и спасения на водах и Госслужбы пожарной охраны МЧС.

В результате поисково-спасательной операции было обнаружено тело жителя Сиязанского района Г. Аллахвердиева (2013 г.р.).

21:20

В Сиязани двое малолетних детей упали в канал Тахтакерпю – Джейранбатан.

Как сообщает северное бюро Report, Омар Вусал оглу Зейналлы и Гусейн Джейхун оглу Аллахвердиев играли у канала, когда упали в воду.

Одного из детей, Омара Зейналлы, удалось спасти. Он доставлен в больницу. Поиски Гусейна Аллахвердиева продолжаются.

К поисково-спасательным работам привлечены сотрудники Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.