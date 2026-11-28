Турция планирует к 2050 году построить не менее 12 ядерных реакторов в Аккую, Синопе и Фракии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, выступая в Стамбуле в рамках программы "Молодежь века: Энергетика".

По словам министра, несмотря на то, что мир столкнулся с одним из крупнейших энергетических кризисов, Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана не испытала серьезных проблем с энергоснабжением.

Говоря об основных направлениях стратегии "Национальная энергетика – 2040", Байрактар подчеркнул, что мощности возобновляемых источников энергии будут значительно увеличены.

Он отметил, что установленная мощность объектов возобновляемой энергетики, составляющая в настоящее время 45 тыс. МВт, будет увеличена почти в четыре раза – до 175 тыс. МВт. В различных регионах страны будут построены солнечные и ветровые электростанции.

Министр напомнил, что развитие атомной энергетики было мечтой Турции на протяжении 70 лет, отметив, что в настоящее время продолжается строительство четырех энергоблоков атомной электростанции (АЭС) "Аккую".

По его словам, помимо АЭС "Аккую", Турция планирует построить атомные электростанции в Синопе и Фракии. Кроме того, страна намерена развивать технологии малых модульных реакторов (SMR) и наладить их собственное производство.

Байрактар подчеркнул, что в будущем атомная энергетика станет неотъемлемой частью энергетического баланса Турции.