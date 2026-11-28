Стив Уиткофф выступит на закрытом брифинге по Украине в Сенате США
Другие страны
- 28 ноября, 2026
- 22:35
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Специальный посланник президента США Стив Уиткофф выступит на закрытом брифинге по ситуации в Украине перед членами комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.
Как передает Report, об этом говорится в расписании заседаний, опубликованном на официальном сайте комитета.
Брифинг состоится 1 декабря в 23:00 по бакинскому времени. Уиткофф указан в качестве единственного докладчика.
Согласно уведомлению, в ходе заседания будут обсуждаться вопросы, требующие особого режима секретности.
Другие подробности предстоящего брифинга не приводятся.
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