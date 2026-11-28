У побережья Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По предварительным данным, землетрясение произошло утром примерно в 10 км от побережья города Манхэттен-Бич. Очаг залегал на глубине около 9 км.

Вслед за основным толчком были зафиксированы как минимум два афтершока магнитудой 3,0 и 2,5.

Никаких сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Пожарная служба Лос-Анджелеса объявила режим повышенной готовности и задействовала дополнительные силы для обследования города с земли, воздуха и моря. Специалисты проверяют состояние критически важной инфраструктуры и особо уязвимых районов.