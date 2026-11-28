У побережья Лос-Анджелеса произошло землетрясение
Другие страны
- 28 ноября, 2026
- 22:11
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У побережья Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 5,0.
Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
По предварительным данным, землетрясение произошло утром примерно в 10 км от побережья города Манхэттен-Бич. Очаг залегал на глубине около 9 км.
Вслед за основным толчком были зафиксированы как минимум два афтершока магнитудой 3,0 и 2,5.
Никаких сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Пожарная служба Лос-Анджелеса объявила режим повышенной готовности и задействовала дополнительные силы для обследования города с земли, воздуха и моря. Специалисты проверяют состояние критически важной инфраструктуры и особо уязвимых районов.
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