"Манчестер Юнайтед" установил антирекорд в серии матчей АПЛ
Футбол
- 28 ноября, 2026
- 21:58
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"Манчестер Юнайтед" установил антирекорд по количеству матчей без побед в Английской премьер-лиге.
Как сообщает Report, манкунианцы потерпели крупное поражение от "Брентфорда" в матче 12-го тура чемпионата Англии, уступив со счетом 0:4.
Таким образом, МЮ продлил серию без побед в АПЛ до 10 встреч. За это время команда пять раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. Подобная серия стала антирекордом клуба в истории турнира.
После 12 туров "Манчестер Юнайтед" набрал восемь очков и занимает 19-е место в турнирной таблице. С момента основания АПЛ в 1992 году клуб 13 раз становился чемпионом Англии.
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