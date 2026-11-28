"Манчестер Юнайтед" установил антирекорд по количеству матчей без побед в Английской премьер-лиге.

Как сообщает Report, манкунианцы потерпели крупное поражение от "Брентфорда" в матче 12-го тура чемпионата Англии, уступив со счетом 0:4.

Таким образом, МЮ продлил серию без побед в АПЛ до 10 встреч. За это время команда пять раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. Подобная серия стала антирекордом клуба в истории турнира.

После 12 туров "Манчестер Юнайтед" набрал восемь очков и занимает 19-е место в турнирной таблице. С момента основания АПЛ в 1992 году клуб 13 раз становился чемпионом Англии.