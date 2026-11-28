Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности уступить председателю партии "Яшар" Гади Айзенкоту свой пост на первом этапе ротации ради создания правительства национального единства.

Как передает Report со ссылкой на Ynet, сам Нетаньяху в начале срока готов занять должность заместителя главы правительства.

По его словам, на фоне угроз безопасности он готов отложить в сторону даже принцип, согласно которому премьер-министром должен становиться лидер крупнейшей партии.

"В свете масштабов экзистенциальной опасности... моя ответственность как лидера требует, чтобы я отложил все в сторону и согласился с тем, что Гади Айзенкот сначала будет занимать пост премьер-министра, а я в начале срока стану его заместителем", - отметил Нетаньяху.

Он призвал Айзенкота незамедлительно начать серьезные переговоры и выразил надежду, что обе стороны будут готовы к компромиссам ради формирования правительства национального единства, способного обеспечить безопасность и будущее Израиля.