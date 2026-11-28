Центральный нападающий французского "Ланса" и сборной Сенегала Абдалла Сима стал первым игроком в чемпионате Франции за 12 лет, забившим пять мячей в одном матче.

Как передает Report, благодаря пента-трику 25-летнего игрока "Ланс" на выезде разгромил "Анже" со счетом 5:2.

В составе "Анже" дубль оформил Амин Эль‑Уаззани.

Сима стал 17-м игроком в чемпионате Франции, которому удалось забить пять голов в одной встрече. До него Карлос Эдуарду отличился в игре с "Генгамом" в октябре 2014 года. Сима также стал первым игроком "Ланса", забившим пять мячей в игре, с 1963 года, когда это сделал Ахмед Уджани.

"Ланс" с 17 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. "Анже" потерпел четвертое поражение подряд и с 8 очками располагается на предпоследней 17-й строчке Лиги 1.