Пашинян назвал парламентскую оппозицию последним препятствием для мира с Азербайджаном
В регионе
- 28 ноября, 2026
- 23:05
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Парламентская оппозиция Армении является последним препятствием на пути к установлению мира с Азербайджаном.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению страны.
"Сегодня парламентская оппозиция является последним препятствием на нашем пути к миру. Они должны проголосовать за проведение референдума", - подчеркнул глава армянского правительства.
При этом Пашинян выразил уверенность, что парламентская оппозиция проголосует за проведение конституционного референдума.
Премьер добавил, что Армении необходимо стать институциональным государством.
Paşinyan parlament müxalifətini Azərbaycanla sülhə gedən yolda son maneə adlandırıb
Pashinyan calls parliamentary opposition final obstacle to peace with Azerbaijan
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