Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz в декабре запустит новую программу добровольного ухода сотрудников, в рамках которой отступные для отдельных работников могут достигать 422 тыс. евро.

Как передает Report, об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на внутренние документы компании.

Программа рассчитана на сотрудников непроизводственных подразделений, включая специалистов, мастеров, руководителей групп и отделов. Впервые предложение распространяется и на руководителей направлений. Принять участие смогут работники со стажем более трех лет по состоянию на 1 декабря.

Размер компенсации будет зависеть от возраста, стажа и зарплаты. Например, 52-летний инженер может получить от 339 тыс. до 422 тыс. евро с учетом дополнительного бонуса за быстрое принятие решения об увольнении. Эта надбавка будет действовать до конца марта 2027 года.

Сотрудникам до 56 лет включительно предложат выходные пособия в размере до 395 тыс. евро. Для работников старше 57 лет предусмотрены варианты досрочного выхода на пенсию или перехода на частичную занятость перед пенсией. Также компания готова выплатить 20 тыс. евро тем, кто согласится временно покинуть ее на два года, и 30 тыс. евро - на три года, с гарантией возвращения.

Кроме того, соглашение предусматривает возможность не работать в течение пяти месяцев с сохранением зарплаты. Тем, кто решит продолжить работу в этот период, будут выплачивать полуторный размер оклада.

Предыдущая программа добровольного увольнения действовала с апреля 2025-го по март 2026 года. За это время Mercedes покинули около 5,5 тыс. сотрудников.

Сокращение штата связано с трудностями немецкого автопрома, который сталкивается с усилением конкуренции со стороны китайских производителей и снижением спроса на европейских рынках.