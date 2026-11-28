Британский пилот "Мерседеса" Джордж Рассел стал победителем квалификации Гран-при Катара "Формулы 1".

Как сообщает Report, второе место занял его напарник по команде итальянец Андреа Кими Антонелли, третьим стал британец Ландо Норрис из "Макларена".

Основная гонка состоится 29 ноября и начнется в 20:00 по Баку.