Рассел победил в квалификации Гран-при Катара "Формулы-1"
Формула 1
- 28 ноября, 2026
- 23:18
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Британский пилот "Мерседеса" Джордж Рассел стал победителем квалификации Гран-при Катара "Формулы 1".
Как сообщает Report, второе место занял его напарник по команде итальянец Андреа Кими Антонелли, третьим стал британец Ландо Норрис из "Макларена".
Основная гонка состоится 29 ноября и начнется в 20:00 по Баку.
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