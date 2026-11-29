Илон Маск заявил о причастности USAID к гибели множества людей
Другие страны
- 29 ноября, 2026
- 00:38
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Американский предприниматель, глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) привела к гибели многих людей.
Как передает Report, об этом он написал в социальной сети X, комментируя публикацию одного из пользователей платформы.
Автор публикации утверждал, что USAID использовалось в качестве инструмента для смены власти в других странах и вмешательства в выборы.
"Именно так. Они стали причиной гибели многих людей", - написал Маск.
Exactly. They caused a lot of death.— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2026
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