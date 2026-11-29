Американский предприниматель, глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) привела к гибели многих людей.

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети X, комментируя публикацию одного из пользователей платформы.

Автор публикации утверждал, что USAID использовалось в качестве инструмента для смены власти в других странах и вмешательства в выборы.

"Именно так. Они стали причиной гибели многих людей", - написал Маск.