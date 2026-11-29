İlon Mask: USAID-in fəaliyyəti çoxsaylı insanın ölümünə səbəb olub
Digər ölkələr
- 29 noyabr, 2026
- 00:40
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"SpaceX" şirkətinin rəhbəri İlon Mask ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAID) fəaliyyətinin çoxsaylı insanın ölümünə səbəb olduğunu bildirib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Tamamilə doğrudur. Onlar çoxsaylı insanın ölümünə səbəb olublar",- deyə Mask platformanın istifadəçilərindən birinin paylaşımına cavabında yazıb.
Həmin istifadəçi USAID-in digər ölkələrdə hakimiyyət dəyişikliyinə nail olmaq və seçkilərə müdaxilə etmək üçün alət kimi istifadə edildiyini bildirib.
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