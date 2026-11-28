Corc Rassell Qətər Qran-prisinin sıralanma turunun qalibi olub
Formula 1
- 28 noyabr, 2026
- 23:33
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Mercedes" komandasının britaniyalı pilotu Corc Rassell "Formula-1" üzrə Qətər Qran-prisinin sıralanma turunda birinci yeri tutub.
"Report" xəbər verir ki, ikinci yeri onun komanda yoldaşı, italiyalı Andrea Kimi Antonelli, üçüncü yeri isə "McLaren" komandasının britaniyalı pilotu Lando Norris tutub.
Əsas yarış noyabrın 29-da Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək.
Son xəbərlər
23:33
Corc Rassell Qətər Qran-prisinin sıralanma turunun qalibi olubFormula 1
23:24
Britaniyada Əmək və Pensiya Nazirliyinin onlayn xidmətləri kiberhücum səbəbindən işləmirDigər ölkələr
23:06
Paşinyan parlament müxalifətini Azərbaycanla sülhə gedən yolda son maneə adlandırıbRegion
23:01
Stiv Uitkoff ABŞ Senatında Ukrayna ilə bağlı məxfi brifinq keçirəcəkDigər ölkələr
22:50
Los-Anceles sahillərində güclü zəlzələ olubDigər ölkələr
22:42
"Mançester Yunayted" antirekord müəyyənləşdiribFutbol
22:30
Netanyahu baş nazir postunu Ayzenkota verməyə razılaşıbDigər ölkələr
22:26
Video
Cəlilabadda fərdi ev tamamilə yanıbHadisə
22:10
Tiranada hökumət əleyhinə aksiyada 19 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr