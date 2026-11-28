Cəlilabadda fərdi ev tamamilə yanıb
Hadisə
- 28 noyabr, 2026
- 22:26
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Cəlilabad rayonunda fərdi yaşayış evi tamamilə yanıb.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Cəfərli kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, kənd sakini, Mirsayid Məmmədova məxsus birmərtəbəli evdə qəfil yanğın başlayıb.
Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cəlilabad Rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin əməkdaşları və texnikası cəlb olunub.
Buna baxmayaraq, ev yanaraq külə dönüb.
Yanğının başvermə səbəbi araşdırılır.
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