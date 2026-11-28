Premyer Liqa: "Sabah" komandası növbəti qələbəsini qazanıb
Futbol
- 28 noyabr, 2026
- 20:52
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"Sabah" Misli Premyer Liqasında növbəti qələbəsini qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, Bakı təmsilçisi XIII turda "Araz-Naxçıvan"ı qəbul edib.
Qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə bitib - 2:0.
18-ci dəqiqədə Coy-Lens Mikels, 68-ci dəqiqədə Ksander Severina fərqləniblər.
Günün ilk görüşündə "Turan Tovuz" "Kəpəz"i məğlub edib - 2:1.
Xatırladaq ki, ötən gün "Şəfa" səfərdə "İmişli"ni (3:1), "Neftçi" evdə "Zirə"ni (1:0) məğlub edib. Azərbaycan Premyer Liqasında XIII tura sabah yekun vurulacaq.
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