Çində Tibet yaylası yaxınlığında bütöv cənub mamontunun kəlləsi aşkarlanıb
Digər ölkələr
- 28 noyabr, 2026
- 20:13
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Çinli tədqiqatçılar Tibet yaylasının şimal-şərq kənarında ilk dəfə cənub mamontuna aid bütöv kəllə aşkar ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Xinhua" agentliyi məlumat yayıb.
Kəllə və iki fil dişi avqust ayında tapılıb. Çin Elmlər Akademiyasının mütəxəssisləri sonrakı araşdırmalar zamanı qalıqların 1,3–2 milyon il əvvəl yaşamış cənub mamontuna aid olduğunu müəyyən ediblər.
Qeyd olunub ki, bu tapıntı alimlərə Avropa və Asiyada aşkar edilmiş cənub mamontlarının qalıqlarını müqayisəli şəkildə araşdırmağa imkan verəcək.
Son xəbərlər
20:32
Tramp Vaşinqtonda qolf meydançasının fırtına nəticəsində dağıldığını bildiribDigər ölkələr
20:20
Britaniya Argentinanı Folklend adalarına iqtisadi təzyiqi dayandırmağa çağırıbDigər ölkələr
20:13
Çində Tibet yaylası yaxınlığında bütöv cənub mamontunun kəlləsi aşkarlanıbDigər ölkələr
19:55
İranın "Buşehr" AES-in birinci enerji bloku yenidən şəbəkəyə qoşulubRegion
19:40
Foto
Nenad Laloviç Azərbaycan Güləş Federasiyasının fəaliyyəti ilə tanış olubFərdi
19:31
Parisin hava limanlarının əməkdaşları tətil keçirəcəklərDigər ölkələr
19:14
Foto
Ərdoğanın yunanıstanlı həmkarı ilə müzakirə etdiyi məsələlər bəlli olubRegion
19:08
Welt: Almaniya Ukrayna ilə hərbi-texniki əməkdaşlığı əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirəcəkDigər ölkələr
18:56
Səudiyyə Ərəbistanı husilərin buraxdığı ballistik raketi zərərsizləşdiribDigər ölkələr