В Казахстане 29 ноября проходят внеочередные выборы депутатов маслихатов - местных представительных органов власти.

Как передает Report, по данным Центральной избирательной комиссии Казахстана, за 3 447 депутатских мандатов в 228 маслихатах всех уровней поборются более 10,9 тыс. кандидатов.

Свыше 9,7 тыс. кандидатов зарегистрированы по одномандатным избирательным округам, еще 1,2 тыс. включены в партийные списки.

Для проведения голосования организовано более 10,3 тыс. избирательных участков. В списки избирателей включены свыше 12,6 млн граждан. Онлайн-голосование не предусмотрено.

Выборы были назначены после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 октября подписал указ о роспуске маслихатов всех уровней.

Нынешнее голосование стало третьим в стране с начала года после мартовского референдума по новой конституции и августовских выборов в однопалатный парламент - Курултай.

Депутаты маслихатов избираются сроком на пять лет. В их полномочия входят утверждение местных бюджетов и программ развития территорий, а также контроль за деятельностью местных исполнительных органов власти.

Предыдущие выборы депутатов маслихатов состоялись в Казахстане в 2023 году.