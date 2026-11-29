В Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов маслихатов
- 29 ноября, 2026
- 01:26
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В Казахстане 29 ноября проходят внеочередные выборы депутатов маслихатов - местных представительных органов власти.
Как передает Report, по данным Центральной избирательной комиссии Казахстана, за 3 447 депутатских мандатов в 228 маслихатах всех уровней поборются более 10,9 тыс. кандидатов.
Свыше 9,7 тыс. кандидатов зарегистрированы по одномандатным избирательным округам, еще 1,2 тыс. включены в партийные списки.
Для проведения голосования организовано более 10,3 тыс. избирательных участков. В списки избирателей включены свыше 12,6 млн граждан. Онлайн-голосование не предусмотрено.
Выборы были назначены после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 октября подписал указ о роспуске маслихатов всех уровней.
Нынешнее голосование стало третьим в стране с начала года после мартовского референдума по новой конституции и августовских выборов в однопалатный парламент - Курултай.
Депутаты маслихатов избираются сроком на пять лет. В их полномочия входят утверждение местных бюджетов и программ развития территорий, а также контроль за деятельностью местных исполнительных органов власти.
Предыдущие выборы депутатов маслихатов состоялись в Казахстане в 2023 году.