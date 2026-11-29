В Сербии с 1 января 2027 года плата за проезд по автомобильным дорогам увеличится примерно на 4%.

Как сообщает балканское бюро Report, правительство Сербии обнародовало новые тарифы на проезд по государственным автомобильным дорогам.

Размер платы будет зависеть от категории транспортного средства.

Согласно новым тарифам, стоимость проезда для транспортных средств I категории, к которой относятся легковые автомобили, составит 5,6065 сербского динара (около 0,048 евро) за километр, а для транспортных средств категории IA, включающей мотоциклы, - 2,8031 динара (около 0,024 евро).

Таким образом, для легковых автомобилей стоимость проезда на расстояние 100 км составит 560,65 динара (около 4,77 евро), а на 200 км - 1 121,30 динара (около 9,53 евро).

Новые тарифы примерно на 4% превышают действующие.