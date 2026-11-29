В Испании 29 ноября состоятся досрочные выборы в Генеральные кортесы - двухпалатный парламент страны.

Как передает Report, по итогам голосования будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата парламента) и 209 сенаторов (верхняя палата).

Около 22,5 тыс. избирательных участков будут работать с 12:00 до 23:00 по бакинскому времени. Правом голоса обладают более 38,6 млн граждан Испании, из которых около 2,6 млн проживают за рубежом.

По данным Министерства внутренних дел Испании, обеспечивать общественный порядок в день голосования будут свыше 100 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Предварительный подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков.

Очередные парламентские выборы в Испании были запланированы на 2027 год. Однако 5 октября премьер-министр Педро Санчес объявил о проведении досрочного голосования после того, как Конгресс депутатов отклонил два правительственных декрета в жилищной сфере.

Если ни одна из партий не получит абсолютного большинства в Конгрессе депутатов, по итогам выборов могут начаться переговоры о формировании коалиционного правительства.