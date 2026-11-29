"Алавес" прервал десятиматчевую победную серию мадридского "Реала"
- 29 ноября, 2026
- 02:47
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"Алавес" одержал выездную победу над мадридским "Реалом" в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
Как передает Report, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
В составе победителей голами отметились Тони Мартинес (22-я минута) и Анхель Перес (61-я). Единственный мяч мадридской команды забил Килиан Мбаппе (69-я).
На 89-й минуте полузащитник "Реала" Джуд Беллингем был удален с поля за вторую желтую карточку.
Мадридский клуб прервал серию из десяти побед подряд во всех турнирах, шесть из которых были одержаны в чемпионате Испании, еще четыре - в Лиге чемпионов УЕФА.
Подопечные Жозе Моуринью с 33 очками занимают третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Алавес", набравший 19 очков, располагается на восьмой строчке.
В следующем туре "Реал" 2 декабря на выезде сыграет с "Реал Сосьедад", а "Алавес" 4 декабря примет "Эспаньол".