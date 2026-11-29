"Алавес" одержал выездную победу над мадридским "Реалом" в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей голами отметились Тони Мартинес (22-я минута) и Анхель Перес (61-я). Единственный мяч мадридской команды забил Килиан Мбаппе (69-я).

На 89-й минуте полузащитник "Реала" Джуд Беллингем был удален с поля за вторую желтую карточку.

Мадридский клуб прервал серию из десяти побед подряд во всех турнирах, шесть из которых были одержаны в чемпионате Испании, еще четыре - в Лиге чемпионов УЕФА.

Подопечные Жозе Моуринью с 33 очками занимают третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Алавес", набравший 19 очков, располагается на восьмой строчке.

В следующем туре "Реал" 2 декабря на выезде сыграет с "Реал Сосьедад", а "Алавес" 4 декабря примет "Эспаньол".