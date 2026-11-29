К востоку от Ормузского пролива нефтяной танкер подорвался на мине
В регионе
- 29 ноября, 2026
- 04:18
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера на мине к востоку от Ормузского пролива, в результате чего на борту судна начался пожар.
Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Mehr.
По данным ВМС Ирана, инцидент произошел в момент, когда три нефтяных танкера вошли в запрещенную для судоходства зону без разрешения иранской стороны.
"Три нефтяных танкера в нарушение установленных правил вошли в запретную зону, и один из них подорвался на мине. В результате на борту судна начался пожар", - говорится в сообщении.
В ВМС Ирана добавили, что после взрыва два других судна, сопровождавших танкер, изменили курс и вернулись в Персидский залив.
Последние новости
04:18
К востоку от Ормузского пролива нефтяной танкер подорвался на минеВ регионе
03:54
The Sun: Британия вдвое сократила заказ на лазерные системы DragonFireДругие страны
03:23
Аргентина введет санкции против пяти компаний из-за нефтедобычи у Фолклендских острововДругие страны
02:47
"Алавес" прервал десятиматчевую победную серию мадридского "Реала"Футбол
02:11
В Сербии повысят плату за проезд по автомобильным дорогамДругие страны
01:49
В Испании пройдут досрочные парламентские выборыДругие страны
01:26
В Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов маслихатовВ регионе
01:02
NYT: ФИФА может упразднить врученную Трампу премию мираДругие страны
00:38
Илон Маск заявил о причастности USAID к гибели множества людейДругие страны