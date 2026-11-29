Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера на мине к востоку от Ормузского пролива, в результате чего на борту судна начался пожар.

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Mehr.

По данным ВМС Ирана, инцидент произошел в момент, когда три нефтяных танкера вошли в запрещенную для судоходства зону без разрешения иранской стороны.

"Три нефтяных танкера в нарушение установленных правил вошли в запретную зону, и один из них подорвался на мине. В результате на борту судна начался пожар", - говорится в сообщении.

В ВМС Ирана добавили, что после взрыва два других судна, сопровождавших танкер, изменили курс и вернулись в Персидский залив.