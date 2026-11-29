Правительство Великобритании вдвое сократило объем заказа на поставку военно-морским силам страны лазерных систем DragonFire, предназначенных для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Как передает Report, об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источник в Министерстве обороны Великобритании.

По данным издания, первоначально власти планировали выделить 1 млрд фунтов стерлингов ($1,31 млрд) на приобретение лазерного оружия направленной энергии. Однако объем финансирования был сокращен наполовину, а количество заказанных установок уменьшено с четырех до двух.

Кроме того, сроки поступления DragonFire на вооружение британского флота перенесены с 2027 года как минимум на 2028 год.

Издание отмечает, что решение принято на фоне сокращения оборонных расходов страны.

Ранее газета The Times сообщила, что дефицит финансирования оборонного бюджета Великобритании в ближайшие четыре года составит 28 млрд фунтов стерлингов ($36,7 млрд).