The Sun: Британия вдвое сократила заказ на лазерные системы DragonFire
- 29 ноября, 2026
- 03:54
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Правительство Великобритании вдвое сократило объем заказа на поставку военно-морским силам страны лазерных систем DragonFire, предназначенных для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Как передает Report, об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источник в Министерстве обороны Великобритании.
По данным издания, первоначально власти планировали выделить 1 млрд фунтов стерлингов ($1,31 млрд) на приобретение лазерного оружия направленной энергии. Однако объем финансирования был сокращен наполовину, а количество заказанных установок уменьшено с четырех до двух.
Кроме того, сроки поступления DragonFire на вооружение британского флота перенесены с 2027 года как минимум на 2028 год.
Издание отмечает, что решение принято на фоне сокращения оборонных расходов страны.
Ранее газета The Times сообщила, что дефицит финансирования оборонного бюджета Великобритании в ближайшие четыре года составит 28 млрд фунтов стерлингов ($36,7 млрд).