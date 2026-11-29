Проживание в одном доме с кошкой может быть связано с повышенным риском развития шизофрении.

Как передает Report, об этом сообщает научный портал ScienceAlert.

Еще в 1990-х годах американский психиатр Эдвин Фуллер Торри и вирусолог Роберт Йолкен в ходе исследований обнаружили, что шизофрения чаще встречалась у людей, которые в детстве жили с кошками.

Одной из возможных причин такой взаимосвязи ученые назвали паразита Toxoplasma gondii, вызывающего токсоплазмоз. Он может проникать в организм человека при контакте с зараженными кошачьими экскрементами, а также через загрязненные пищу и воду, поражая в том числе клетки головного мозга.

Как отмечается в статье, более 100 исследований выявили связь между наличием антител к Toxoplasma gondii и диагностированной шизофренией.

Вместе с тем исследователи Университетского колледжа Лондона, проанализировав данные 3 542 участников, не обнаружили убедительных доказательств связи между содержанием кошек в детстве и последующим развитием психотических симптомов.

Таким образом, причинно-следственная связь между содержанием кошек и развитием шизофрении остается недоказанной.