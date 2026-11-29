Президент США Дональд Трамп предложил использовать термин "сверхинтеллект" вместо "искусственного интеллекта" (ИИ).

Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома поручил председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Полу Аткинсу сделать обязательным использование нового термина.

Трамп также раскритиковал ведущую телеканала Fox News Шэннон Брим за использование термина "искусственный интеллект" в эфире передачи, посвященной развитию этой технологии.

"Может, кто-нибудь объяснит ей, что речь идет о сверхинтеллекте, а не об искусственном интеллекте?" - написал президент США.