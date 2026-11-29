Президент США предложил заменить термин "искусственный интеллект" на "сверхинтеллект"
Другие страны
- 29 ноября, 2026
- 07:04
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Президент США Дональд Трамп предложил использовать термин "сверхинтеллект" вместо "искусственного интеллекта" (ИИ).
Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.
Глава Белого дома поручил председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Полу Аткинсу сделать обязательным использование нового термина.
Трамп также раскритиковал ведущую телеканала Fox News Шэннон Брим за использование термина "искусственный интеллект" в эфире передачи, посвященной развитию этой технологии.
"Может, кто-нибудь объяснит ей, что речь идет о сверхинтеллекте, а не об искусственном интеллекте?" - написал президент США.
Последние новости
08:34
При стрельбе в Нью-Йорке погиб человек, двое раненыДругие страны
08:07
Владельцев кошек предупредили о возможном риске развития шизофренииЗдоровье
07:59
Бразилия установила рекорд по числу побед в Кубке ЛибертадоресФутбол
07:04
Президент США предложил заменить термин "искусственный интеллект" на "сверхинтеллект"Другие страны
06:35
Связанный с Трампом криптотокен обвалился более чем на 50%Другие страны
05:59
WP: Иран использовал Starlink в военных операциях против СШАВ регионе
05:20
Министерство труда и пенсий Великобритании подверглось кибератакеДругие страны
04:47
Моуринью раскритиковал судью за удаление Беллингема в матче с "Алавесом"Футбол
04:18
К востоку от Ормузского пролива нефтяной танкер подорвался на минеВ регионе