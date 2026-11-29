Связанный с Трампом криптотокен обвалился более чем на 50%
- 29 ноября, 2026
- 06:35
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Стоимость токена криптовалютной компании World Liberty Financial (WLF), связанной с президентом США Дональдом Трампом, за два часа упала более чем на 50%.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNBC.
В ночь с 28 на 29 ноября стоимость криптовалюты снизилась с $0,037 до $0,016.
На фоне обвала компания обвинила криптовалютную биржу Binance в манипулировании рынком. По утверждению WLF, биржа самостоятельно закрыла позиции на покупку и продажу токена, что спровоцировало резкое падение его стоимости.
В Binance заявили, что осведомлены о ситуации и анализируют рыночную активность за указанный период.
Как отмечает телеканал, инцидент произошел спустя месяц после подачи в суд округа Колумбия иска против Трампа и WLF с обвинениями в коррупции, связанной с криптовалютными сделками на сумму свыше $2 млрд.