Иран использовал систему спутниковой связи Starlink, принадлежащую компании SpaceX Илона Маска, в ходе военных операций против Вооруженных сил США на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, миллиардер узнал об этом в первую неделю марта, вскоре после начала конфликта, что вызвало его возмущение.

Тогда же Маску стало известно, что американские военнослужащие использовали не по назначению систему Starshield, являющуюся военной версией Starlink. По словам одного из источников, для управления ударными беспилотниками и наведения их на цели американские военные использовали тарифный план, предназначенный исключительно для сухопутных войск, тогда как тариф для воздушных операций стоил в пять раз дороже.

За последний год Маск предпринял ряд мер по предотвращению несанкционированного использования терминалов Starlink, обеспечивающих мобильный доступ в интернет посредством сети из тысяч спутников на низкой околоземной орбите.

В рамках глобальной программы Starlink доступен более чем в 160 странах. В работе сети также участвуют сотни авторизованных сторонних дистрибьюторов, которые проходят проверку перед подключением к программе.

Вместе с тем опрошенные изданием эксперты считают, что прекращение предоставления услуг Starlink в Иране может иметь негативные последствия, поскольку способно нарушить связь между иранскими диссидентами внутри страны и за ее пределами.