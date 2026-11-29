В 39 провинциях Турции объявлен желтый уровень опасности из-за непогоды
В регионе
- 29 ноября, 2026
- 09:09
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Главное управление метеорологии Турции опубликовало прогноз погоды на 29 ноября.
Как сообщает Report, в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в 39 провинциях страны, в том числе в Стамбуле и Измире, объявлен желтый уровень опасности.
На большей части территории страны ожидаются дожди, в отдельных районах - сильные ливни и штормовой ветер.
На востоке региона Восточная Анатолия прогнозируются снегопады.
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