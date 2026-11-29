При стрельбе в Нью-Йорке погиб человек, двое ранены
Другие страны
- 29 ноября, 2026
- 08:34
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Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате стрельбы в районе Куинс в Нью-Йорке.
Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на полицию.
В результате инцидента погиб 21-летний мужчина, получивший огнестрельное ранение. Его доставили в больницу Элмхерст, где врачи констатировали смерть.
Еще двое мужчин в возрасте 24 и 38 лет получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.
Сотрудники полиции задержали 18-летнего подозреваемого в стрельбе.
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