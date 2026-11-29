Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате стрельбы в районе Куинс в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на полицию.

В результате инцидента погиб 21-летний мужчина, получивший огнестрельное ранение. Его доставили в больницу Элмхерст, где врачи констатировали смерть.

Еще двое мужчин в возрасте 24 и 38 лет получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.

Сотрудники полиции задержали 18-летнего подозреваемого в стрельбе.