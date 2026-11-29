Azərbaycan Premyer Liqası: XIII turun növbəti görüşləri bu gün keçiriləcək
- 29 noyabr, 2026
- 09:05
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Misli Premyer Liqasında XIII turun növbəti görüşləri bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, üçüncü oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq.
İlk olaraq "Şamaxı" doğma meydanda "Qəbələ" ilə üz-üzə gələcək. Şamaxı şəhər stadionundakı matç saat 14:30-da start götürəcək. Ev sahibləri 14 xalla yeddinci, qonaqlar 11 xalla doqquzuncu pillədə qərarlaşıb.
Günün ikinci duelində "Qarabağ" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək. "Azersun Arena"da təşkil olunacaq görüş saat 17:00-da başlanacaq. Ağdam təmsilçisi 20 xalla dördüncü sıradadır. "Kimyaçılar" isə 10 xalla onuncu yerdədir.
Misli Premyer Liqası
II dövrə
XIII tur
29 noyabr
14:30. "Şamaxı" – "Qəbələ"
Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Eyyub İbrahimov, Müslüm Əliyev, Ruslan Quliyev.
VAR: Cavid Cəlilov.
AVAR: Kərim Zeynalov.
Hakim-inspektor: Anar Salmanov.
AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev.
Şamaxı şəhər stadionu
17:00. "Qarabağ" – "Sumqayıt"
Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Kamran Bayramov, Orxan İbişov, Nazim Abdullayev.
VAR: Əliyar Ağayev.
AVAR: Akif Əmirəli.
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.
AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov
"Azersun Arena"
Xatırladaq ki, daha əvvəl baş tutan oyunlarda "Şəfa" "İmişli"yə (3:1), "Neftçi" "Zirə"yə (1:0), "Turan Tovuz" "Kəpəz"ə (2:1), "Sabah" isə "Araz-Naxçıvan"a (2:1) qalib gəlib.