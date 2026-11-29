İran Hörmüz boğazı yaxınlığında ABŞ-yə məxsus kəşfiyyat PUA-sını vurub
Region
- 29 noyabr, 2026
- 06:10
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İran Silahlı Qüvvələri Hörmüz boğazı yaxınlığında ABŞ-yə məxsus daha bir kəşfiyyat xarakterli pilotsuz uçuş aparatını (PUA) vurduğunu açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.
İran hərbçilərinin iddiasına görə, ABŞ PUA-sı Fars körfəzi üzərində uçuş həyata keçirərkən aşkar edilib. Hörmüz boğazına yaxınlaşdığı zaman isə hava hücumundan müdafiə vasitələri ilə məhv edilib.
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