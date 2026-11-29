"Alaves" "Real"ın 10 matçlıq qələbə seriyasına son qoyub
- 29 noyabr, 2026
- 03:06
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İspaniya çempionatının 14-cü turunda "Alaves" səfərdə Madrid "Real"ını 2:1 hesabı ilə məğlub edib.
"Report" xəbər verir ki, qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qalib komandanın heyətində Toni Martinez 22-ci, Anxel Peres isə 61-ci dəqiqədə fərqlənib. Madrid təmsilçisinin yeganə qolunu 69-cu dəqiqədə Kilian Mbappe vurub.
Oyunun 89-cu dəqiqəsində "Real"ın yarımmüdafiəçisi Cud Bellinqem ikinci sarı vərəqə alaraq meydandan qovulub.
Bu məğlubiyyətlə Madrid klubu bütün turnirlərdə ardıcıl 10 qələbəlik seriyasını dayandırıb. Komanda bu qələbələrin 6-sını İspaniya çempionatında, 4-nü isə UEFA Çempionlar Liqasında qazanıb.
Joze Mourinyonun rəhbərlik etdiyi "Real" 33 xalla La Liqanın turnir cədvəlində üçüncü pillədə qərarlaşıb. 19 xal toplayan "Alaves" isə səkkizinci yerdədir.
Növbəti turda "Real" dekabrın 2-də səfərdə "Real Sosyedad"ın qonağı olacaq. "Alaves" isə dekabrın 4-də "Espanyol"u qəbul edəcək.