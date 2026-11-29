Braziliya Libertadores Kubokunda titulların sayına görə liderliyə yüksəlib
- 29 noyabr, 2026
- 08:14
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Braziliyanın "Palmeyras" klubunun finalda Argentinanın "Estudiantes" komandasını 1:0 hesabı ilə məğlub etməsindən sonra ölkə Libertadores Kubokunun tarixində qazanılan titulların sayına görə vahid lider olub.
"Report" xəbər verir ki, bu, Braziliya klublarının turnir tarixində qazandığı 26-cı kubok olub.
Qeyd olunub ki, 25 titula sahib Argentina bu göstərici üzrə ikinci pilləyə düşüb. İlk üçlüyü 8 kubokla Uruqvay tamamlayıb.
"Palmeyras" üçün Libertadores Kubokunda qələbə klub tarixində dördüncü olub. Komanda sonuncu dəfə bu uğura 2021-ci ildə imza atıb.
Bundan əlavə, Braziliya klubları turnirin tarixində yeni rekorda imza ataraq ardıcıl səkkiz mövsüm kuboku qazanıblar. İndiyədək heç bir ölkənin klubları belə nəticə göstərməyib. Argentina klublarının ən uzun qələbə seriyası isə ardıcıl dörd mövsüm təşkil edib.