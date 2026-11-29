Американский беспилотник атаковал рыбацкую лодку с тремя людьми на борту в Ормузском проливе на юге Ирана.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом сообщила пресс-служба армии исламской республики.

"Беспилотник американского врага-агрессора нанес удар по рыбацкой лодке с тремя людьми на борту. На данный момент двое из них найдены и доставлены в больницу Сирика", - говорится в заявлении.

Согласно информации, судьба еще одного человека неизвестна, его поиски продолжаются.

Ранее ВМС Ирана сообщили о подрыве на мине нефтяного танкера к востоку от Ормузского пролива.