Иран заявил об атаке БПЛА США на рыбацкую лодку в Ормузском проливе
В регионе
- 29 ноября, 2026
- 09:52
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Американский беспилотник атаковал рыбацкую лодку с тремя людьми на борту в Ормузском проливе на юге Ирана.
Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом сообщила пресс-служба армии исламской республики.
"Беспилотник американского врага-агрессора нанес удар по рыбацкой лодке с тремя людьми на борту. На данный момент двое из них найдены и доставлены в больницу Сирика", - говорится в заявлении.
Согласно информации, судьба еще одного человека неизвестна, его поиски продолжаются.
Ранее ВМС Ирана сообщили о подрыве на мине нефтяного танкера к востоку от Ормузского пролива.
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