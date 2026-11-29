В Иране за последние 10 дней из-за отравления контрафактным алкоголем умерли 32 человека
В регионе
- 29 ноября, 2026
- 10:24
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В Иране за последние 10 дней 466 человек отравились алкогольными напитками, 32 из них скончались.
Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил представитель правоохранительных органов Ирана Саид Монтезеруль Мехди.
По его словам, за последние 10 дней случаи отравления были зафиксированы в пяти провинциях страны.
Он также сообщил, что за последние восемь месяцев в Иране было обнаружено более 4,5 млн литров алкоголя кустарного производства. По обвинению в незаконном изготовлении и распространении такой продукции арестован более 41 тыс. человек.
Ранее, 22 ноября, массовое отравление алкоголем произошло в городе Нишапур на северо-востоке Ирана. Тогда из 33 пострадавших трое скончались.
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