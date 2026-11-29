В рамках Дней культуры Азербайджана в Узбекистане была организована прогулка по Ташкенту.

Как сообщает из узбекистанской столицы корреспондент Report, азербайджанская делегация посетила различные достопримечательности города, получив возможность близко ознакомиться с историей, архитектурой и культурой Узбекистана.

Во время прогулки гостям была предоставлена подробная информация о древней истории Ташкента, богатом архитектурном стиле и современных градостроительных традициях.

Делегация также ознакомилась с историческими памятниками, музеями и культурными центрами столицы, осмотрела образцы многовекового культурного наследия и ремесленного искусства узбекского народа.

Дни культуры, организованные Министерством культуры Азербайджана, продлятся с 30 ноября по 7 декабря и охватят мероприятия в Ташкенте и Самарканде.

Цикл мероприятий посвящен 100-летию Первого Тюркологического съезда, организованного в Баку в 1926 году. Основная цель - продвижение богатого историко-культурного и литературного наследия азербайджанского народа в Узбекистане, дальнейшее развитие культурных связей между двумя странами.

В рамках программы будут представлены образцы мугама и классической музыки, джаза, театра, кино и современного изобразительного искусства. Также будут проведены мероприятия, посвященные наследию азербайджанских женщин-просветительниц и творчеству современных женщин-художниц.

Напомним, что в 2023 году в Азербайджане прошли Дни культуры Узбекистана, в 2024 году - Дни культуры Азербайджана в Ташкенте и Дни города Шуша в Хиве, а в 2025 году в Баку прошли Дни культуры Узбекистана.