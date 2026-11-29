Азербайджанская делегация ознакомилась в Ташкенте с историей и культурой Узбекистана
- 29 ноября, 2026
- 19:38
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В рамках Дней культуры Азербайджана в Узбекистане была организована прогулка по Ташкенту.
Как сообщает из узбекистанской столицы корреспондент Report, азербайджанская делегация посетила различные достопримечательности города, получив возможность близко ознакомиться с историей, архитектурой и культурой Узбекистана.
Во время прогулки гостям была предоставлена подробная информация о древней истории Ташкента, богатом архитектурном стиле и современных градостроительных традициях.
Делегация также ознакомилась с историческими памятниками, музеями и культурными центрами столицы, осмотрела образцы многовекового культурного наследия и ремесленного искусства узбекского народа.
Дни культуры, организованные Министерством культуры Азербайджана, продлятся с 30 ноября по 7 декабря и охватят мероприятия в Ташкенте и Самарканде.
Цикл мероприятий посвящен 100-летию Первого Тюркологического съезда, организованного в Баку в 1926 году. Основная цель - продвижение богатого историко-культурного и литературного наследия азербайджанского народа в Узбекистане, дальнейшее развитие культурных связей между двумя странами.
В рамках программы будут представлены образцы мугама и классической музыки, джаза, театра, кино и современного изобразительного искусства. Также будут проведены мероприятия, посвященные наследию азербайджанских женщин-просветительниц и творчеству современных женщин-художниц.
Напомним, что в 2023 году в Азербайджане прошли Дни культуры Узбекистана, в 2024 году - Дни культуры Азербайджана в Ташкенте и Дни города Шуша в Хиве, а в 2025 году в Баку прошли Дни культуры Узбекистана.