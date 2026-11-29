В ряде регионов Азербайджана с вечера 29 ноября до вечера 2 декабря ожидаются интенсивные ливни, на горных реках пройдут сели.

Как передает Report, об этом говорится в уведомлении Национальной службы гидрометеорологии.

Синоптики напомнили, что в Баку и на Абшеронском полуострове с 30 ноября до 2 декабря днем с перерывами будет идти дождь, в отдельных местах полуострова ожидаются локальные ливни.

В регионах Азербайджана с вечера 29 ноября до вечера 2 декабря также ожидаются периодические осадки, кое-где ливни с грозами, в горных районах выпадет снег.

На фоне обильных осадков ожидается повышение уровня воды в реках, на некоторых горных реках пройдут кратковременные сели, температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-8 градусов.