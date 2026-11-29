Замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия на встрече с послом Турции Мустафой Тюркером Али выразил сожаление в связи с инцидентами во время футбольного матча между клубами "Бешикташ" и "Хапоэль" в Батуми.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Грузии.

Дарсалия подчеркнул, что отношения между двумя странами основаны на принципах добрососедства и стратегического партнерства. Он отметил, что грузинская сторона, несмотря на связанные с матчем риски, предоставила болельщикам возможность присутствовать на игре.

"Это решение было принято в духе дружбы и сотрудничества и заслуживает соответствующей оценки", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве также сообщили, что отдельные группы болельщиков допустили провокационные и агрессивные действия, в результате которых была повреждена инфраструктура стадиона, а несколько сотрудников МВД Грузии получили ранения.

Грузинская сторона заверила, что правоохранительные органы принимают все необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности болельщиков, в том числе их безопасного возвращения на родину.

В Тбилиси выразили надежду, что турецкая сторона даст надлежащую оценку произошедшему и окажет содействие в предотвращении подобных инцидентов в будущем, чтобы действия отдельных лиц не нанесли ущерба отношениям двух стран.

В завершение встречи стороны подтвердили приверженность стратегическому партнерству и дальнейшему развитию добрососедского сотрудничества.