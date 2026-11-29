Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и председатель партии "Яшар!" Гади Айзенкот провели переговоры о формировании правящей коалиции.

Как передает Report со ссылкой на израильские медиа, встреча продолжалась около трех часов, однако о достижении конкретных договоренностей не сообщалось.

"Встреча началась с брифинга по вопросам безопасности, а затем перешла к обсуждению формирования правительства национального единства и прошла в деловой атмосфере, обе стороны пытались преодолеть существующие серьезные разногласия", - говорится в совместном заявлении сторон.

Накануне Нетаньяху предложил Айзенкоту создать коалиционное правительство и поочередно занимать пост премьер-министра. Согласно предложению, Айзенкот должен возглавить кабинет первым, после чего его сменит Нетаньяху.