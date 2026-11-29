Россия планирует увеличить импорт топлива за счет ближнего и дальнего зарубежья.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

"Мы планируем в том числе наращивать поступления на внутренний рынок за счет ближнего зарубежья, дальнего зарубежья и дополнительного производства", - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что в РФ есть дефицит топлива, который "пока не ощущается".

Он добавил, что справляться с украинскими атаками на НПЗ позволяют дополнительные импортные поставки, а также перенос плановых ремонтов предприятий на более поздний срок.