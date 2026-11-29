РФ планирует нарастить импорт топлива на фоне дефицита
В регионе
- 29 ноября, 2026
- 14:53
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Россия планирует увеличить импорт топлива за счет ближнего и дальнего зарубежья.
Как передает Report, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
"Мы планируем в том числе наращивать поступления на внутренний рынок за счет ближнего зарубежья, дальнего зарубежья и дополнительного производства", - сказал он.
Вице-премьер подчеркнул, что в РФ есть дефицит топлива, который "пока не ощущается".
Он добавил, что справляться с украинскими атаками на НПЗ позволяют дополнительные импортные поставки, а также перенос плановых ремонтов предприятий на более поздний срок.
Последние новости
14:53
РФ планирует нарастить импорт топлива на фоне дефицитаВ регионе
14:43
Страны ОПЕК+ продлят действующие квоты на добычу нефти до конца марта 2027 годаЭнергетика
14:27
Видео
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзорАрмия
14:08
Фото
Азербайджан представлен на международной художественной выставке в ТбилисиИскусство
13:57
Видео
Госкомиссия поделилась публикацией о международной конференции, прошедшей в АзербайджанеВнешняя политика
13:46
В Британии раскритиковали сокращение закупок лазерных систем для борьбы с беспилотникамиДругие страны
13:24
Зеленский заявил об активизации ударов ВС РФ по энергообъектам накануне зимыДругие страны
13:05
Глава МИД Ливана обвинил Иран в дестабилизации регионаДругие страны
12:52
FT: ЕС может отсрочить погашение долгов ради финансирования нового бюджетаДругие страны