Евросоюз обсуждает возможность переноса части выплат по займам, привлеченным для восстановления экономики после пандемии COVID-19, на фоне провала переговоров по семилетнему бюджету.

Как передает Report, об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что этот шаг может позволить сохранить больше средств на повышение конкурентоспособности и укрепление безопасности сообщества в рамках бюджета на 2028–2034 годы, однако приведет к дополнительным процентным расходам в долгосрочной перспективе.

Первоначально Еврокомиссия предлагала погасить в 2028–2034 годах 149,3 млрд евро долга, привлеченного в рамках программы восстановления после пандемии. Как сообщает FT, председатель Европейского совета Антониу Кошта рассматривает вариант выпуска новых облигаций для рефинансирования части долга, срок погашения которого приближается. По данным источников, знакомых с ходом переговоров, объем отсроченных выплат может достигнуть 30 млрд евро.

В настоящее время страны ЕС расходятся во мнениях относительно проекта семилетнего бюджета объемом 1,58 трлн евро. Крупнейшие нетто-плательщики, включая Германию и Нидерланды, выступают за сокращение расходов и возражают против переноса выплат. Франция и Италия, напротив, поддерживают эту идею, поскольку считают, что она позволит направить больше средств на развитие экономики и оборонные нужды.

Программа Next Generation EU стала крупнейшей инициативой Еврокомиссии по привлечению заемных средств. В ее рамках было выделено 360 млрд евро грантов для поддержки восстановления экономики стран ЕС после пандемийных ограничений. По состоянию на сентябрь, общий объем непогашенного долга Евросоюза достиг 860 млрд евро.

Предлагаемый компромисс также может предусматривать сокращение общего объема следующего бюджета при увеличении финансирования сельскохозяйственных субсидий и регионального развития.

Переговоры европейских лидеров пока не привели к сближению позиций. По данным источников, участники недавнего саммита в течение 16 часов обсуждали бюджетные разногласия, однако достижение соглашения до конца года остается неопределенным.