На территории Азербайджана в целом наблюдалась погода без осадков.

Как сообщает Report, об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации на 11:00 воскресенья, в Губе, Гусаре и Нахчыване выпало до 1 мм осадков, в Шамкире, Лерике, Евлахе наблюдался туман, из-за которого видимость сократилась до 500 м.

"Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове зафиксирована составила 10° тепла, в Нахчыванской АР - от 4° мороза до 2° тепла, в низменных районах - 3° , в горных - до 1° тепла", - говорится в сообщении.