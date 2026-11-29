В Нахчыване температура воздуха опустилась до -4 градусов
Экология
- 29 ноября, 2026
- 11:40
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На территории Азербайджана в целом наблюдалась погода без осадков.
Как сообщает Report, об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.
Согласно информации на 11:00 воскресенья, в Губе, Гусаре и Нахчыване выпало до 1 мм осадков, в Шамкире, Лерике, Евлахе наблюдался туман, из-за которого видимость сократилась до 500 м.
"Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове зафиксирована составила 10° тепла, в Нахчыванской АР - от 4° мороза до 2° тепла, в низменных районах - 3° , в горных - до 1° тепла", - говорится в сообщении.
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