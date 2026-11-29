В Тольятти в результате ночной атаки беспилотников, предположительно, загорелся завод "Тольяттикаучук".

Как передает Report, об этом сообщают российские медиа.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленные предприятия региона, не упомянув их названий.

Отмечается, что ранее завод уже подвергался атаке 24 октября.

"Тольяттикаучук" производит, в частности, синтетические каучуки, которые используются в производстве твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.