Faktiki hava: Naxçıvanda dörd dərəcə şaxta olub
Ekologiya
- 29 noyabr, 2026
- 11:23
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Ölkə ərazisində hava şəraiti, əsasən, yağmursuz keçib.
"Report" xəbər verir ki, bu, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin noyabrın 29-u saat 11:00-a olan məlumatında öz əksini tapıb.
Qeyd olunub ki, düşən yağıntının miqdarı Quba, Qusar, Naxçıvanda 1 mm-dək olub.
Şəmkir, Lerik, Yevlax duman müşahidə olunur. Görünüş məsafəsi 500 m-dək məhdudlaşır.
Havanın minimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 10° isti, Naxçıvan MR-da 4° şaxtadan 2°-dək isti, Aran rayonlarında 3° isti, dağlıq ərazilərdə 1°-dək isti qeydə alınıb.
Son xəbərlər
12:00
Pakistan Səudiyyə Ərəbistanına hərbçilərini göndəribDigər ölkələr
11:41
Zelenski cəbhə xəttində atəşkəsə hazır olduğunu bildiribDigər ölkələr
11:36
Tolyattidə PUA hücumundan sonra sənaye müəssisəsində yanğın başlayıbRegion
11:23
Faktiki hava: Naxçıvanda dörd dərəcə şaxta olubEkologiya
11:21
"Atletiko" Ademola Lukmanla bağlı təklifləri dəyərləndirməyə hazırdırFutbol
11:14
Kəraçidə binanın çökməsi nəticəsində ölənlərin sayı 15-ə çatıbDigər ölkələr
10:59
İsveçrədə silah ixracı qaydalarının sadələşdirilməsinə dair referendum keçirilirDigər ölkələr
10:41
Çin "Changzheng-6C" raketi vasitəsilə orbitə dörd peyk çıxarıbDigər ölkələr
10:23
PSJ Meksika millisinin hücumçusu Xulian Kinyonesi transfer etməyi nəzərdən keçirirFutbol