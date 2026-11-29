"Atletiko" Ademola Lukmanla bağlı təklifləri dəyərləndirməyə hazırdır
- 29 noyabr, 2026
- 11:21
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İspaniyanın "Atletiko" klubu yanvar "transfer pəncərəsi"ndə hücumçusu Ademola Lukmanın satışı ilə bağlı təklifləri nəzərdən keçirməyə hazırdır.
"Report" "Football Italia"ya istinadən xəbər verir ki, Madrid təmsilçisi 29 yaşlı nigeriyalı futbolçunun transferindən 35-40 milyon avro gəlir əldə etməyi planlaşdırır.
Oyunçu ilə İtaliyanın "Roma" və "İnter" klubları maraqlanır.
Lukman noyabrın 13-də Nigeriya millisinin heyətində Tanzaniya yığmasına qarşı keçirdiyi matçda dizindən zədə alıb. Forvardın 2027-ci ilin əvvəlində məşqlərə qayıdacağı gözlənilir.
Qeyd edək ki, Lukman 2026/2027 mövsümündə bütün turnirlərdə 15 oyunda meydana çıxıb, 2 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə edib. "Atletiko" nigeriyalı futbolçunu 2026-cı ilin fevralında "Atalanta"dan 35 milyon avro və əlavə 5 milyon avro bonus qarşılığında transfer edib. Hücumçunun Madrid klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin yayına qədərdir.