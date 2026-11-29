İsveçrədə silah ixracı qaydalarının sadələşdirilməsinə dair referendum keçirilir
- 29 noyabr, 2026
- 10:59
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İsveçrədə silah ixracına məhdudiyyətlərin yumşaldılması məsələsi üzrə ümumxalq səsverməsi keçirilir.
"Report"un "Reuters"ə istinadən məlumatına görə, referendum ölkənin ənənəvi bitərəfliyinin sınağı kimi dəyərləndirilir.
Müzakirələr 2022-ci ildə Rusiyanın Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyatları başladıqdan sonra kəskinləşib. O zaman Bern Avropa dövlətlərinə əvvəllər İsveçrədən alınmış sursat və hərbi texnikanı Kiyevə verməyi qadağan edib. Bu, silah ixracının azalmasına səbəb olub və milli müdafiə sənayesinin vəziyyəti ilə bağlı narahatlıq doğurub.
Ötən il parlament qaydaların yumşaldılmasını təsdiqləyib. Düzəlişlər İsveçrəyə hətta silahlı münaqişələrdə iştirak etsələr belə, 36 Qərb ölkəsinə silah ixrac etməyə imkan verəcək, həmçinin əvvəllər alınmış texnikanın təkrar ixracı üçün Berndən icazə alınması tələbini ləğv edəcək. Bununla belə, İsveçrə silahlarının Ukraynaya tədarükünə dair məhdudiyyətlər qorunub saxlanılacaq.
Təşəbbüsün tərəfdarları hesab edirlər ki, dəyişikliklər ölkənin müdafiə qabiliyyətini gücləndirmək və silah sənayesini dəstəkləmək üçün zəruridir. Əleyhdarlar isə xəbərdarlıq edirlər ki, yumşalmalar İsveçrənin bitərəfliyini sarsıda və onun silahlarından vətəndaş münaqişələrində istifadə riskini artıra bilər.
"Tamedia" qrupunun sorğusunun məlumatlarına görə, referendum ərəfəsində ictimai rəy ikiyə bölünüb: respondentlərin 49 %-i məhdudiyyətlərin yumşaldılmasını dəstəkləyib, 48 %-i isə buna qarşı çıxıb.