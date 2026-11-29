Çin "Changzheng-6C" raketi vasitəsilə orbitə dörd peyk çıxarıb
- 29 noyabr, 2026
- 10:41
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Çin "Changzheng-6C" daşıyıcı raketi vasitəsilə dörd peyki uğurla orbitə çıxarıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Çin Aerokosmik Elm və Texnologiya Korporasiyası məlumat yayıb.
Korporasiyanın məlumatına görə, "CZ-6C" Pekin vaxtı ilə saat 11:53-də Şansi əyalətindəki "Tayyuan" kosmodromundan uğurla start götürüb və dörd peyki müəyyən edilmiş orbitə çıxarıb.
Orbitə çıxarılan aparatlar arasında kosmik bulud texnologiyalarının sınaqdan keçirilməsi üçün iki peyk, eləcə də "Zhongke-12" və "Zhongke-13" var.
Missiya zamanı ilk dəfə raketin üfüqi vəziyyətdə yığılmasını, sınaqdan keçirilməsini və daşınmasını nəzərdə tutan yeni hazırlıq sxemi tətbiq edilib. Bundan başqa, daşıyıcı ilk dəfə yeni buraxılış meydançasından start götürüb.
Bu, "Changzheng" ailəsi raketlərinin 683-cü buraxılışı idi.