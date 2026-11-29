В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидаются осадки, в горных районах выпадет снег.

Как передает Report, об этом говорится в прогнозе погоды на понедельник Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, в столице и на полуострове 30 ноября пройдут дожди, местами ливни с грозами. Умеренный северо-западный ветер вечером будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8-10°, днем 10-12° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег. Местами осадки будут интенсивными, кое-где будет туман. Прогнозируется западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8°, днем 9-12° тепла, в горах ночью 2-5°, днем 0-2° мороза.