Число погибших в результате взрыва рядом со школой в афганской провинции Кунар возросло до 22 человек, еще 147 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве страны.

По данным МВД Афганистана, предварительной причиной трагедии стала преступная халатность. В результате происшествия обрушились крыши как минимум двух школьных классов.

По информации местного агентства Jomhor, сдетонировала промышленная взрывчатка, которая хранилась в расположенном поблизости жилом доме.

Напомним, что 28 ноября рядом со средней школой в районе Андарсир города Асадабад произошел мощный взрыв. Тогда сообщалось о 10 погибших.