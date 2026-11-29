Число погибших при взрыве возле школы в Афганистане достигло 22
Другие страны
- 29 ноября, 2026
- 12:15
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Число погибших в результате взрыва рядом со школой в афганской провинции Кунар возросло до 22 человек, еще 147 получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве страны.
По данным МВД Афганистана, предварительной причиной трагедии стала преступная халатность. В результате происшествия обрушились крыши как минимум двух школьных классов.
По информации местного агентства Jomhor, сдетонировала промышленная взрывчатка, которая хранилась в расположенном поблизости жилом доме.
Напомним, что 28 ноября рядом со средней школой в районе Андарсир города Асадабад произошел мощный взрыв. Тогда сообщалось о 10 погибших.
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