Два представителя Азербайджана завоевали бронзовые медали на юношеском чемпионате Европы по тхэквондо в столице Румынии Бухаресте.

Об этом Report сообщили в Федерации тхэквондо Азербайджана.

Согласно информации, бронзовыми призерами турнира стали Асма Абдуллазаде, выступавшая в весовой категории 29 кг, и Юсиф Нагизаде, выступавший в весовой категории 65 кг.