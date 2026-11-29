Два азербайджанских тхэквондиста взяли бронзовые медали на чемпионате Европы в Бухаресте
Индивидуальные
- 29 ноября, 2026
- 12:40
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Два представителя Азербайджана завоевали бронзовые медали на юношеском чемпионате Европы по тхэквондо в столице Румынии Бухаресте.
Об этом Report сообщили в Федерации тхэквондо Азербайджана.
Согласно информации, бронзовыми призерами турнира стали Асма Абдуллазаде, выступавшая в весовой категории 29 кг, и Юсиф Нагизаде, выступавший в весовой категории 65 кг.
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